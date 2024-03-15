2024-03-15 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

وبخ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشدة قائد الفرقة 98، العميد دان غولدفوس، “لتصرفه على عكس ما كان متوقعا من قائد كبير في الجيش الإسرائيلي” وفقا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ويرجع ذلك إلى الخطاب الذي ألقاه غولدفوس، والذي خاطب فيه المسؤولين الإسرائيليين قائلا: “يجب أن تكونوا جديرين بنا”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”. وورد […]

ظهرت المقالة مصدر: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وبخ قائدا عسكريا كبيرا انتقد طريقة قيادة الحرب على غزة أولاً على ايرث نيوز.