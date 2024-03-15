2024-03-15 23:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت شركة المنارة، متعهد تذاكر مباراة العراق والفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، آلية دخول الجماهير إلى ملعب المباراة. وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي يوم الخميس المقبل عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد. وستطلق التذاكر ابتداءً من يوم غد السبت وبعد شراء التذكرة إليك طريقة […]

ظهرت المقالة بالصورة.. آلية دخول الجماهير لملعب البصرة في مباراة العراق والفلبين أولاً على ايرث نيوز.