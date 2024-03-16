ذي قار.. مواطن يستنجد بالشرطة بسبب زوجته وآخر يشكو صديقه لسبب غريب

2024-03-16 00:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتلقي الأجهزة الامنية بلاغين غريبين، أحدهما زوج استنجد بالشرطة ضد زوجته.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " الخط الساخن لقيادة الشرطة تلقى بلاغاً من احد المواطنين يدعوهم لانقاذه من زوجته بعدما ابرحت به ضربا وهددت بنحره بواسطة سكين حادة"، لافتا إلى أن "قوة امنية توجهت على الفور لمكان الحادث وقامت بنقل الطرفين إلى مركز شرطة الأسرة والطفل لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

من جانب آخر، "أقدم شاب على ضرب صديقه في المنطقة الحساسة (في العضو الذكري) بمنطقة ال حرامي في قضاء الغراف شمالي الناصرية وتسبب له بإصابة بليغة نقل على اثرها إلى المشفى لغرض تلقي العلاج".

وتابع المصدر، أن "المعتدى عليه طلب الشكوى ضد صديقه الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".