2024-03-16 00:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توعدت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الجمعة، (15 آذار 2024)، أصحاب الدراجات النارية المخالفين للإشارة الضوئية بالحجز.

وذكر بيان للمرور تلقته "بغداد اليوم"، انه "حسب أمر وتوجيه وزير الداخلية وإشراف من قبل مدير مرور العام، ‏سيتم حجز الدراجات المخالفة للقانون المروري، وبالأخص مخالفة عدم الامتثال للإشارة الضوئية لمدة 30 يوماً".

وأضاف، انه "تم توجيه جميع مفارز مديرية المرور العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".