رونالدو يقود النصر لإسقاط الأهلي في الدوري السعودي

2024-03-16 01:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، فريقه لتحقيق فوز ثمين (1-0) على مضيفه أهلي جدة بملعب "الجوهرة المشعة"، الجمعة، بالجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.وسجل كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.ورفعت جماهير الأهلي "تيفو" بعنوان "فريق الرعب" في انطلاقة المباراة، إلا أن "الراقي" تلقى أول هزيمة على ملعبه في الدوري منذ بداية الموسم.وأمن النصر موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث.