رئيس الوزراء وكتلة بدر النيابية يبحثان إجراءات الحكومة للنهوض بالقطاعات الخدمية والاقتصادية

2024-03-16 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس وأعضاء كتلة بدر النيابية إجراءات الحكومة للنهوض بالقطاعات الخدمية والاقتصادية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس وأعضاء كتلة بدر في مجلس النواب وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وسبل دعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار، وإجراءاتها الرامية إلى النهوض بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والعمرانية".وأضاف، أنه "شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات التي تعمل الحكومة على تنفيذها وفق برنامجها الحكومي، لاسيما محوري الخدمات ومكافحة الفقر، وأهمية التنسيق بين الحكومة واللجان البرلمانية؛ لتحقيق التكامل والوصول إلى هدف خدمة المواطن، وإتمام الإصلاحات التي مضت الحكومة بتنفيذها، بما يساعد على تحقيق تنمية مستدامة ترتقي بواقع العراق نحو الأفضل".