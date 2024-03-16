“حزب الله” يوجه رسالة بالعبرية إلى الجيش الإسرائيلي

2024-03-16 01:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه “حزب الله” اللبناني بكلمات لأمينه العام حسن نصر الله، رسالة بالعبرية إلى الجيش الإسرائيلي، عبر مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملياته. ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مقطع فيديو يظهر مشاهد من عمليات نفذها الحزب ضد الجيش الإٍسرائيلي. كما أبان الفيديو عمليات إطلاق الصواريخ واستخدام أسلحة محتلفة في استهداف مواقع وآليات ومسيرات إسرائيلية وإصاباتها. […]

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