2024-03-16 08:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هيمنت “أزمة الجوارب” على لقاء تشلسي وضيفه أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، الجمعة. فقد فاز تشلسي المتصدر 3-1 على جاره صاحب المركز الثالث بفضل هدف لورين جيمس وثنائية سيوكي نوسكين، الجمعة، ليتقدم بفارق 3 نقاط في صدارة الدوري، عقب تأجيل انطلاق المباراة بسبب تشابه الجوارب بين الفريقين. وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده […]

ظهرت المقالة “أزمة الجوارب” تؤجل لقاء سيدات تشلسي وأرسنال.. ماذا حدث؟ أولاً على ايرث نيوز.