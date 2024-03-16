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“أزمة الجوارب” تؤجل لقاء سيدات تشلسي وأرسنال.. ماذا حدث؟

“أزمة الجوارب” تؤجل لقاء سيدات تشلسي وأرسنال.. ماذا حدث؟
“أزمة الجوارب” تؤجل لقاء سيدات تشلسي وأرسنال.. ماذا حدث؟
2024-03-16 08:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هيمنت “أزمة الجوارب” على لقاء تشلسي وضيفه أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، الجمعة. فقد فاز تشلسي المتصدر 3-1 على جاره صاحب المركز الثالث بفضل هدف لورين جيمس وثنائية سيوكي نوسكين، الجمعة، ليتقدم بفارق 3 نقاط في صدارة الدوري، عقب تأجيل انطلاق المباراة بسبب تشابه الجوارب بين الفريقين. وبهذا الفوز، رفع تشلسي رصيده […]

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