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مع تراجع النفط عالمياً.. ثقيل ومتوسط البصرة يسجلان مكاسب أسبوعية طفيفة

مع تراجع النفط عالمياً.. ثقيل ومتوسط البصرة يسجلان مكاسب أسبوعية طفيفة
مع تراجع النفط عالمياً.. ثقيل ومتوسط البصرة يسجلان مكاسب أسبوعية طفيفة
2024-03-16 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أكثر من 3%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، على ارتفاع بلغ 1.02 دولار، ليصل إلى 80.30 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.83 دولار بما يعادل 2.33%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.02 دولار، ليصل الى 83.70 دولاراً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت  1.93 دولاراً أو ما يعادل 2.36%.

وتراجعت أسعار النفط العالمي، يوم الجمعة، بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 3% هذا الأسبوع بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل أعمال صيانة.

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