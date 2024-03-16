2024-03-16 09:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الاقتصاديون في بنك "كوميرز" الألماني، يوم السبت، ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية في ظل حالة عدم اليقين بشأن استمرار قوة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الخبراء الألمانيين، فعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأمريكية كانت ضعيفة في الفترة الأخيرة، إلا أن خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقترب كثيراً، وذلك وفقا لتوقعات معظم المشاركين في الأسواق.

واستبعد الخبراء، خفض سعر الفائدة الأمريكية حتى يونيو/حزيران المقبل، على أقرب تقدير، وهذا سيؤثر بالطبع على معدن الذهب خلال التداولات.

ولكن مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، فإنه إذا كان من الممكن تفسير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدة وكلمات رئيس البنك جيروم باول، على كونها تزيد من فرص خفض الفائدة سريعاً، فقد تسجل أسعار الذهب أرقاما قياسية جديدة.

ويحذر الخبراء، من عوامل كثيرة تؤثر على أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، ومنها الاضطرابات السياسية والحروب في أوكرانيا أو غزة أو البحر الأحمر، وهذه العوامل تعزز ارتفاعات الذهب باعتباره ملاذ اَمن.