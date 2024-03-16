أراوخو يراوغ جماهير برشلونة برسالة غير مطمئنة

2024-03-16 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة-واعرفض مدافع برشلونة (رونالد أراوخو) حسم مصيره داخل النادي الكتالوني الذي يرتبط معه بعقد ينتهي في صيف 2026.وارتبط اسم الدولي الأوروجواياني مؤخراً بعدد من كبار أوروبا على رأسهم بايرن ميونخ المهتم بضمه منذ فترة بناء على طلب المدرب الألماني توماس توخيل.وخلال مقابلة مع شبكة (DAZN) طُلب من أراوخو توجيه رسالة لجماهير البارسا تطمئنهم بشأن مستقبله مع الفريق،لكن أراوخو رد على الطلب المفاجئ قائلاً: "الجميع يعرف مدى سعادتي البالغة في برشلونة، هذا ما أحاول إظهاره في كل مرة ارتدي فيه هذا القميص".وأتم: "أنا سعيد هنا، وسأبذل قصارى جهدي دائما"، دون حسم استمراره مع البارسا لفترة أطول من عدمه.وينشط صاحب الـ(25) عاماً ضمن صفوف البلوجرانا منذ انتقاله إليه في آب (2018) قادماً من نادي بوستون ريفر الأوروجوايانيالمصدر : كورة