أنشيلوتي يعلق على مواجهة مانشستر سيتي واختيار دياز منتخب المغرب

2024-03-16 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد الإيطالي المخضرم( كارلو أنشيلوتي) المدير الفني لريال مدريد أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على مانشستر سيتي في المواجهة التي ستجمعهما ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.وستقام مباراة الذهاب يوم 9 نيسان المقبل، في ملعب الفريق الملكي (سانتياغو برنابيو) على أن يجري لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته، في ملعب (الاتحاد).وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا اليوم السبت ضمن الدوري الاسباني: "لا نهتم إذا كنا سنلعب الإياب خارج أرضنا مانشستر ، مان سيتي خصم صعب، وإذا كنت تريد الفوز بالبطولة فعليك التغلب على أي منافس".وعن أفضل فريق في البطولة، علق المدرب الإيطالي: "قد يكون السيتي هو الأفضل، لكننا إذا أردنا الفوز بدوري الأبطال علينا الفوز عليهم".وفيما يتعلق بموقف ميليتاو وكورتوا، كشف المدرب الإيطالي: "يعملان سوياً بشكل جيد، وأعتقد أن بإمكانهما الوصول للمباراة دون المخاطرة بأي شيء".واستكمل: "مباراة الإياب ضد السيتي الموسم الماضي لم تكن جيدة لأسباب عديدة، والآن سيكون لدينا الوقت للتفكير في هذا الأمر، لكن كل تركيزنا على مباراة اليوم ضد أوساسونا".وأتم: "لكل شخص رأيه في قرعة دوري الأبطال، وبالنسبة لي الأمور متساوية وليس هناك فريق مفضل، ولا يوجد انتقام لدينا ضدهم، بل مواجهته فرصة للوصول لنصف النهائي، ولا شيء أكثر".وحول تمثيل إبراهيم دياز لمنتخب المغرب، قال كارلو أنشيلوتي: "إنه لاعب مهم لأي فريق، واختار جيداً لأنه منتخب كبير".المصدر: كورة