2024-03-16 09:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، أن وجود حزب العمال الكردستاني يعطي حجة لتركيا لشن العمليات العسكرية في اراضي الاقليم، متهما جهات "مقربة من الحكومة في بغداد بدعمهم".

وقال ممو زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حزب العمال يقوم بممارسات غير قانونية ووجوده يعطي حجة لتركيا للقيام بعمليات عسكرية واذا كانوا فعلا اصحاب قضية فعليهم القيام بالمقاومة داخل الاراضي التركية".

وأضاف أن "حزب العمال يقوم بممارسات غير قانونية ويستهدف قوات البيشمركة في مرات عديدة، وهناك جهات مقربة من الحكومة العراقية تتعاون معه لمصالح شخصية، ووجودهم داخل الاقليم غير مقبول وغير مبرر".

وتشير تقارير ومعلومات الى ان تركيا تعتزم انشاء تحالف عسكري مع القوات العراقية من بغداد واربيل لمقاتلة حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق العراقية الشمالية، فيما تشير التقارير الى ان بغداد ستوافق على العملية العسكرية وتشارك بها لانها مرتبطة بتنظيف مسار طريق التنمية من المسلحين.



