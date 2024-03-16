2024-03-16 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إطلاق الحوثيين 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر، وأكدت عدم وقوع إصابات أو أضرار. وجاء في بيان “سنتكوم”: “بين الساعة 8:30 صباحا و10:50 مساء تقريبا (بتوقيت صنعاء) في 15 مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران 3 صواريخ باليستية […]

ظهرت المقالة سنتكوم: الحوثيون أطلقوا أمس 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.