“حزب الله” اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
2024-03-16 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، في 8 بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده ومستوطنة بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. وأوضح الحزب في بياناته، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفوا موقع المرج، وموقع المالكية واستهدفوا تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع الراهب، وتجمّعا آخر في محيط موقع بركة ريشا […]
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