“حزب الله” اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية

2024-03-16 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، في 8 بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده ومستوطنة بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. وأوضح الحزب في بياناته، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفوا موقع ‏المرج، وموقع ‏المالكية واستهدفوا تجمّعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع الراهب، وتجمّعا ‏آخر في محيط موقع بركة ريشا […]

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