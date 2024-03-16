2024-03-16 09:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرت الأمم المتحدة في وثيقة يوم الجمعة، من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر “انعدام أمن غذائي كارثيا” بسبب الحرب الأهلية الدائرة في بلادهم منذ قرابة عام. وكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي أنه “من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: 5 ملايين سوداني مهددون بـ”انعدام أمن غذائي كارثي” أولاً على ايرث نيوز.