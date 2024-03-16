أسعار النفط تنتهي على أسبوع مربح وحالة من الحيرة لدى التجار

2024-03-16 09:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أنهت أسعار النفط العالمية، اليوم السبت (16 اذار 2024)، أسبوعا مربحا على الرغم من تراجعها في جلسة الإغلاق الأخيرة، في ظل حالة من الحيرة التي تسود التجار بين ارتفاع الطلب والمخاوف الاقتصادية العالمية.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا في جلسة امس الجمعة بعد يوم من تجاوزها حاجز ال 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، من المتوقع أن تنهي أسعار النفط الأسبوع الحالي على ارتفاع يزيد عن ثلاثة في المئة، نتيجة لزيادة الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تواصل خططها.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بقيمة تسعة سنتات أو 0.11 في المئة لتصل إلى 85.33 دولار للبرميل.

ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فإن التجار يواجهون تحديا بين الطلب المتزايد والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين يشير التقرير إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط الخام في المستقبل.



