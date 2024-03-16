بذكرى القصف الكيمياوي لحلبجة.. نيجيرفان بارزاني: كيان كوردستان ثمرة دماء يجب الحفاظ عليه

2024-03-16 09:30:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استذكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الذكرى 36 لفاجعة وجريمة القصف الكيمياوي البشعة لحلبجة، فيما شدد على ضرورة التلاحم في الدفاع عن كيان كوردستان.

وقال بارزاني، في بيان أصدره بهذه الذكرى، ورد لوكالة شفق نيوز: "ننحني تكريماً وإجلالاً للأرواح الطاهرة لأكثر من خمسة آلاف شهيد في حلبجة وجميع شهداء كوردستان، ونستذكرهم بتقدير وإكرام، ونحيي جميع عوائل شهداء كوردستان وكل الضحايا الذين ما زالوا يعانون من آثار ومخلفات وأمراض تلك الجريمة".

واعتبر أن "القصف الكيمياوي لحلبجة حلقة في سلسة جرائم وإبادات جماعية وأنفال ووأد، مورست بكل وحشية بحق شعب كوردستان المظلوم المسالم المحب للحياة والإنسانية، هذا الشعب الذي لم يكن له ذنب سوى أنه طالب في وطنه بحقوقه وبالحياة والحرية والكرامة. ولو كان هنالك أي عدل، فإن جريمة الإبادة الجماعية في حلبجة كافية للإقرار بكل الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وشدد رئيس إقليم كوردستان، على وجوب "تعويض حلبجة وأهاليها وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال وسائر جرائم النظام السابق في الإقليم ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة".

وطالب بارزاني، الحكومة الاتحادية، بـ"تنفيذ واجباتها ومسؤولياتها وتحقيق العدالة للضحايا"، كما دعا المجتمع الدولي، إلى "العمل على عدم السماح أبداً بتكرار جرائم وإبادة جماعية كتلك في أي مكان".

وأكد أن "المكاسب والكيان السياسي والدستوري الفدرالي لإقليم كوردستان، ثمرة دماء الشهداء وتضحيات شعب كوردستان بكل مكوناته، لهذا فإن من واجب الجميع أن يحافظوا عليه من خلال وحدة الصف والتلاحم، فيسعدوا بذلك أرواح الشهداء وقلوب عوائلهم وذويهم، لنمضي معاً صوب مستقبل أفضل وآمن ومحمي".