"مطاردة مثيرة" في بابل تنتهي بالقبض على مسلح مطلوب بـ 14 جريمة

2024-03-16 09:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت (16 اذار 2024)، القبض على مسلح مطلوب بـ 14 جريمة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مكتب سرقة السيارات التابعة لمكافحة الاجرام قيادة شرطة المحافظة، تمكنت خلال عملية أمنية نوعية وبجهد أمني مُحكم ضمن أحد أحياء مركز مدينة الحلة، وبالتنسيق مع مفارز قسم شرطة البلدة، من إلقاء القبض على متهم مسلح مطلوب ب 12 جريمة سرقة، بالإضافة الى قضية منفصلة (الشروع بالقتل)، و أخرى (قضية مخدرات)".

وأضاف البيان، ان "العملية جاءت بناءً على متابعة حثيثة ومعلومات أمنية دقيقة، حيث تمّت ملاحقة المتهم بعد أن حاول الهرب واستخدم سلاحاً نارياً نوع مسدس وأطلق العيارات النارية ضدّ المفارز الأمنية المنفذة للواجب لتتوَّج جهودهم بالقبض على المتهم متلبساً وضبط السلاح الناري ودراجة نارية كان قد سرقها في وقت سابق تحت تهديد السلاح".

واكد انه "تمّ توقيف المتهم أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، وعرضه على السلطة القضائية لينال جزاءه العادل".



