أمريكا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة البرنامج النووي الإيراني

2024-03-16 10:00:05 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول البرنامج النووي الإيراني. والتقى بلينكن، الذي يزور النمسا، مع غروسي، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المفاوضات النووية مع إيران ووضع محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وقال بلينكن للصحفيين إن الهدف من هذا الاجتماع هو دراسة السبل التي تدعم بها الولايات المتحدة جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتشجيع إيران على التعاون الكامل مع هذه المنظمة. ووفقاً لبلينكن، فإن رسالة الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إلى إيران هي التوقف عن تطوير قدرتها على التخصيب، وتفعيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي، وتخصيب المزيد من اليورانيوم. وقال بلينكن إن: أحد أسباب ذهابي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مناقشة جهود الوكالة لضمان المراقبة والتحقق وتنفيذ اتفاقيات الضمانات والتزامات إيران بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما أعرب عن قلقه بشأن احتمال تصدير الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا، وقال: لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى إيران بعدم القيام بذلك، وقد نوقشت هذه المسألة بالتفصيل بين الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وأعتقد أن القلق بشأن إمكانية تصدير هذه الصواريخ جدي والالتزام من جانبنا ومن جانب حلفائنا بالرد على ذلك إذا لزم الأمر جدي. وجاءت كلمات بلينكن بينما أصدرت مجموعة 7، أمس الجمعة، بيانا حذرت فيه إيران من إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا. وقالت هذه المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيانها إنها ستتخذ إجراءات جدية إذا نقلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. وبحسب بيان هذه المجموعة، فإن من بين الإجراءات المدروسة للتعامل مع صادرات الصواريخ الإيرانية إلى روسيا، تعليق رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى الدول الأوروبية. وفي الشهر الماضي، أفادت رويترز بنقل ما لا يقل عن 400 صاروخ قصير المدى من طراز فاتح 110 إلى روسيا، لكن البيت الأبيض قال إنه لا يستطيع تأكيد هذه الأخبار.