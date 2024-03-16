السيد الحكيم: ندعو لتخليد تضحيات الشهداء في المناهج التربوية

2024-03-16 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى تخليد تضحيات الشهداء في المناهج التربوية، مبيناً أن فاجعة حلبجة هي فرصة لاستذكار شهداء الوطن جميعا.وقال السيد الحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الذكرى السادسة والثلاثين لذكراها الأليمة ما زالت فاجعة حلبجة الشهيدة ناراً تستعر في قلوبنا وضمائرنا، وتدفعنا للدهشة والتساؤل: كيف لآلة القتل الإجرامية أن تخلف في لحظة غدر قل مثيلها كل هذه الضحايا من الشهداء والمصابين وشواهد بقيت شاخصة تشكو ظلامة شعب تحمل ويلات الديكتاتورية في كل شبر من مساحته".وتابع: "هي فرصة لاستذكار شهداء الوطن جميعا من المراجع الشهداء وأبنائهم وشهداء المقابر الجماعية، وشهداء الإرهاب، وشهداء قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وغيرهم".ودعا السيد الحكيم، إلى "تخليد هذه التضحيات الجسام، لاسيما في المناهج التربوية".