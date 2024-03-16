2024-03-16 10:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم السبت (16 آذار 2024)، عن توقعاته بشأن تحديثات الطقس، فيما حذر من غزارة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة في عموم البلاد.

وقال عطية في تدوينة عبر فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "ستنتهي فرص هطول الامطار قبل ظهر اليوم بالمناطق التي تتأثر بها حاليا وهي ميسان وديالى"، مبيناً أنه "ربما تستمر في شرق محافظة واسط بعد الظهر، وتعود الأجواء للاستقرار المؤقت بانتظار تأثير حالة منتصف الأسبوع التي ستبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الاثنين وذروتها يوم الثلاثاء ونهاية يوم الأربعاء".

وأضاف: " لا تستمعوا للتهويل، لكن علينا الحذر في جميع المدن من غزارة الامطار في اماكن وشدتها احيانا، بالإضافة الى نشاط الرياح السطحية وما تحمله من أتربة يومي الاثنين والثلاثاء".

وحذر عطية أيضا "من صواعق البرق، مع فترات من الحالوب، ومن تقلبات درجة الحرارة وانخفاضها يوم الثلاثاء لعدة درجات".

وتابع: "لا ينصح بالسفر برا وبحرا مساء الاثنين ويوم الثلاثاء لغاية صباح الأربعاء المقبل".



