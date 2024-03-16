2024-03-16 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام اليوم السبت، من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره ٢٠ مليون دينار عراقي من داخل محل تجاري ضمن منطقة الشيخ عمر وسط بغداد. وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “تمت عملية القبض بعد أن استنجد صاحب المحل بمفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام […]

ظهرت المقالة بغداد: القبض على متهمين اثنين سرقا ٢٠ مليون دينار من محل تجاري في الشيخ عمر أولاً على ايرث نيوز.