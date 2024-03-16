2024-03-16 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم السبت، في الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة، الى تخليد تضحيات الشهداء، في المناهج التربوية، وذكر بيان للحكيم تلقته ايرث نيوز، انه “في الذكرى السادسة والثلاثين لذكراها الأليمة لا زالت فاجعة حلبجة الشهيدة نارا تستعر في قلوبنا وضمائرنا، وتدفعنا للدهشة والتساؤل: كيف لآلة القتل الإجرامية أن تخلف في […]

ظهرت المقالة في ذكرى فاجعة حلبجة.. الحكيم يدعو الحكومة لتخليد تضحيات الشهداء في المناهج التربوية أولاً على ايرث نيوز.