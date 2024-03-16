2024-03-16 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توصلت إدارة مجموعة “أبل” إلى اتفاق بالتراضي مع عدد من المساهمين فيها يقضي بأن تدفع لهم مئات الملايين من الدولارات بعدما كانوا يلاحقونها قضائياً بتهمة الإدلاء عام 2018 ببيانات مضَلِلَة عن نشاطها في الصين. وينبغي أن تُصادق قاضية اتحادية في أوكلاند (ولاية كاليفورنيا) على الصفقة التي تنص على أن تسدد الإدارة للمساهمين المدّعين […]

ظهرت المقالة لهذا السبب..أبل تدفع 490 مليون دولار لعدد من المساهمين أولاً على ايرث نيوز.