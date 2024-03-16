2024-03-16 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أنهت أسعار النفط العالمية، اليوم السبت، أسبوعا مربحا على الرغم من تراجعها في جلسة الإغلاق الأخيرة، في ظل حالة من الحيرة التي تسود التجار بين ارتفاع الطلب والمخاوف الاقتصادية العالمية. وشهدت أسعار النفط انخفاضا في جلسة امس الجمعة بعد يوم من تجاوزها حاجز ال 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني […]

ظهرت المقالة عالمياً.. ارتفاع اسعار النفط في تعاملات نهاية الاسبوع أولاً على ايرث نيوز.