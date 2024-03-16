2024-03-16 10:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، من غزارة هطول الامطار خلال اليومين المقبلين. وقال عطية في ايضاح تلقته ايرث نيوز، إنه “ستنتهي فرص هطول الامطار قبل ظهر اليوم بالمناطق التي تتأثر بها حاليا وهي ميسان وديالى”، مبيناً أنه “ربما تستمر في شرق محافظة واسط بعد الظهر، وتعود الأجواء للاستقرار المؤقت بانتظار تأثير […]

ظهرت المقالة لا ينصح بالسفر خلال هذه الايام.. متنبئ جوي يحذر من غزارة الأمطار أولاً على ايرث نيوز.