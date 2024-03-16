اليوم ..(5) مباريات ضمن المرحلة الثانية لممتاز الكرة
2024-03-16 10:36:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية .
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الديوانية سيستضيف على ملعبه نظيره الرمادي، فيما يشهد ملعب الكوفة لقاء أصحاب الأرض مع فريق البحري".
وأضاف أن " فريق الجولان سيستقبل ضيفه الصناعات الكهربائية، بينما يلعب الغراف مع ديالى في ملعب الشطرة، ويستضيف ملعب المصافي أصحاب الأرض مع الصناعة".
تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية .
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الديوانية سيستضيف على ملعبه نظيره الرمادي، فيما يشهد ملعب الكوفة لقاء أصحاب الأرض مع فريق البحري".
وأضاف أن " فريق الجولان سيستقبل ضيفه الصناعات الكهربائية، بينما يلعب الغراف مع ديالى في ملعب الشطرة، ويستضيف ملعب المصافي أصحاب الأرض مع الصناعة".