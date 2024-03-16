اليوم ..(5) مباريات ضمن المرحلة الثانية لممتاز الكرة

2024-03-16 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات لحساب المجموعة الثانية .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الديوانية سيستضيف على ملعبه نظيره الرمادي، فيما يشهد ملعب الكوفة لقاء أصحاب الأرض مع فريق البحري".وأضاف أن " فريق الجولان سيستقبل ضيفه الصناعات الكهربائية، بينما يلعب الغراف مع ديالى في ملعب الشطرة، ويستضيف ملعب المصافي أصحاب الأرض مع الصناعة".