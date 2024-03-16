2024-03-16 10:36:12 - المصدر: منصة إيشان

استذكر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الذكرى 36 لفاجعة وجريمة القصف الكيمياوي البشعة لحلبجة، فيما شدد على ضرورة التلاحم في الدفاع عن كيان كوردستان. وقال بارزاني، في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “ننحني تكريماً وإجلالاً للأرواح الطاهرة لأكثر من خمسة آلاف شهيد في حلبجة وجميع شهداء كردستان، ونستذكرهم بتقدير وإكرام، ونحيي جميع عوائل […]

ظهرت المقالة في الذكرى 36 لقصف حلبجة بالكيمياوي.. نيجيرفان بارزاني: جريمة كافية لإقرار حقوق شعب كردستان أولاً على Eishan.