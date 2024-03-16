2024-03-16 10:36:12 - المصدر: منصة إيشان

رغم تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بشكل طفيف في تعاملات أمس الجمعة، فإنها ظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 3%. وكان هذا الاتجاه الصعودي مدفوعا بمجموعة من العوامل بما في ذلك المراجعة التصاعدية التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط لعام 2024، والانخفاضات غير المتوقعة في المخزونات الأميركية، […]

ظهرت المقالة أسعار النفط بطريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3% أولاً على Eishan.