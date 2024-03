رئيس خلية الجهد الخدمي في ذي قار يؤكد قرب المصادقة على مشاريع استثنائية في المحافظة

2024-03-16 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال رئيس خلية الجهد الخدمي العندسي الحكومي في ذي قار المهندس حسن دعدوش أن الخلية أكملت الكشوفات الخاصة بالمناطق المستهدفة وتم توقيعها من قبل المهندسين المختصين وتحويلها للجهد الخدمي المركزي في بغداد لغرض المصادقة عليها. واكد دعدوش في لقاء مع اذاعة الناصرية أن الجهد الخدمي خطته شاملة...

