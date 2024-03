علماء الفلك يرصدون توقعات الابراج اليوم السبت المصادف 16 آذار تعرفوا عليها

2024-03-16 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية توقعات الابراج والفلك ليوم السبت 16 آذار مواليد اليوم السبت 16 آذار مارس من برج الحوت .مولود اليوم من برج الحوت على الرغم من الصّفات الجميلة في مولود الحوت إلّا أنه إنسان عنيد جداً، ويحب أن يفرض رأيه فهو دائماً محب للتملّك...

