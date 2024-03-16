المندلاوي: مجلس النواب داعم للتشريعات المنصفة لذوي ضحايا كارثة حلبجة

2024-03-16 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن مجلس النواب داعم للتشريعات المنصفة لذوي ضحايا كارثة حلبجة.وقال المندلاوي في بيان، صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر وبألم شديد الذكرى الـ 36 للمجزرة التي ارتكبها نظام البعث الدكتاتوري المجرم بحق سكان مدينة حلبچة الآمنيين، مستخدما أسلحة كيماوية مُحرم استخدامها دوليا حتى أثناء الحروب، وتسببت باستشهاد الآلاف من الأبرياء العزل اغلبهم من الأطفال".وأشار إلى، أن "هذه الكارثة ستبقى شاهدة حية على بشاعة ودموية النظام الدكتاتوري، التي مثلت انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية، إضافة إلى أنها كانت ولا زالت وستبقى شاخصا للعالم، الذي يعكس سياسة القتل والتدمير والإبادة الجماعية للنظام الديكتاتوري".وأكد المندلاوي على "دعم وحرص مجلس النواب الكامل على تشريع أي قانون كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف ذوي ضحايا السجل الدموي الأسود للبعث، والقصاص من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".