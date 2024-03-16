2024-03-16 11:36:01 - المصدر: واع

ديالى – واع - ثائر هاديأكد قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، اليوم السبت، أن نسبة إنجاز المرحلى الأولى من مجسر تقاطع كنعان – كوت السياحي وصلت الى 95%.وقال الحيالي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"مجسر تقاطع كنعان - الكوت السياحي مشروح حيوي ومهم جداً"، لافتاً الى أن "كلفة المشروع بلغت 4 مليارات دينار للمرحة الأولى والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 95%".وأضاف أن "هناك مرحلة ثانية للمشروع سوف تحال للتنفيذ قريباً، وهناك نية باكساء الشارع السياحي الذي يربط العاصمة بغداد بمدينة بعقوبة وبقية الأقضية، وهناك مجسرات أخرى سوف يتم إنجازها مثل مجسر تقاطع حي المصطفى، وتقاطع جرف الملح، وغيرها من المجسرات".