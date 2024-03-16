انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع بداية الأسبوع

2024-03-16 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت، بشكل طفيف في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 150150 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 150050 ديناراً مقابل 100 دولار.