2024-03-16 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حدد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، أهمية نجاح تنظيم مباراة المنتخب الوطني أمام الفلبين في التصفيات المزدوجة بمحافظة البصرة. وقال المبرقع في بيان إن “بصرتنا الحبيبة وجماهيرنا الرياضية الرائعة، ستكونان على موعد مع التميز والابداع والتشجيع المثالي في مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره الفلبيني ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم وآسيا”. وأضاف: […]

ظهرت المقالة وزير الشباب يحدد أهمية نجاح تنظيم مباراة العراق والفلبين أولاً على ايرث نيوز.