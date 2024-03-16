2024-03-16 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن أعدت حزمة من المعلومات المضللة لنشرها عشية وأثناء الانتخابات الرئاسية الروسية، في محاولة للتأثير على سير الانتخابات. وقالت: “أعدت الولايات المتحدة الكثير من المعلومات المضللة المختلفة لنشرها عشية وأثناء الانتخابات. ومن وجهة نظر محتواها السياسي والمعلومات المزيفة حول المرشحين والأحزاب السياسية والشخصيات فإنهم عملوا كثيرا […]

ظهرت المقالة موسكو: واشنطن جهّزت حزمة أخبار كاذبة عشية الانتخابات الروسية أولاً على ايرث نيوز.