2024-03-16 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك بعد إعلان وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت زاخاروفا انه “لسوء الحظ، شهدنا هذا الاتجاه المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه، ونتحدث، بما […]

ظهرت المقالة الخارجية الروسية: نحذر أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا أولاً على ايرث نيوز.