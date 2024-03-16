حلبجة في ذكرى قصفها: ايران قدمت المساعدة لها والحكومة العراقية متهمة بالتقصير

2024-03-16 11:42:13 - المصدر: قناة الثامنة

تمر اليوم الذكرى السنوية السادسةُ والثلاثون على قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية، والإبادة الجماعية التي تعرضت لها، في حين لا تزال الحكومات العراقية المتعاقبة، عاجزةً عن القيام بتنفيذ واجباتها تُجاه أهالي هذه المدينة. تمر السنون واحدةً تلوة الاخرى على القصف الكيمياوي على حلبجة، والحكومة العراقيةُ لم تَعترف حتى الان بالجريمةِ باعتبارها إبادةً جماعية، وعلى الرغم من كونها وريثةَ النظامِ السابق وحكومتهِ بموجب القانون الدولي، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتعويض ضحايا حلبجة. والإبادة الجماعية، بحسب القانون الدولي، هي جريمة تُرتكب ضد فئة أو عرق معين بغرض الانتقام أو المعاقبة، وهو ما يتسق تماما مع الهجوم الكيمياوي على حلبجة.