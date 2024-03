ذي قار: شركة اور العامة تجهز كهرباء الفرات الاوسط بـ 70 كيلو متر من القابلوات

2024-03-16 11:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شركة اور العامة في ذي قار انها قامت بتجهيز كهرباء الفرات الاوسط بالقابلوات وفق للعقد المبرم بين الطرفين.وذكر بيان للشركة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان التجهيز شمل 70 كيلو متر من اسلاك القابلو وبقية مفردات العقد بين الطرفين.واضاف، ان التجهيز جاء وفق التوقيتات الزمنية المطلوبة وحسب الخطة...

