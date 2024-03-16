2024-03-16 11:54:13 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “طقس غد الأحد، على العموم سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”. وأضافت أن “طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. أمطار و”حالوب” وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على Eishan.