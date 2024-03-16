انتكاسة مفاجئة تضرب كريم بنزيما

2024-03-16 12:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعرض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، اليوم السبت (16 اذار 2024)، لانتكاسة مفاجئة قبل مواجهة الفتح المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فان بنزيما شارك لمدة 5 دقائق فقط في التدريبات الجماعية الأخيرة الخاصة بالاتحاد، قبل أن يغادر سريعا.

وأوضحت أن "النجم الفرنسي عانى من نفس الآلام التي ضربته في منطقة أسفل الظهر، ليغادر المران سريعا من أجل تلقي العلاج".

وقرر الجهاز الطبي لفريق الاتحاد خضوع اللاعب لعدة جلسات تأهيلية جديدة على موضع الإصابة، وهو السبب وراء استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الفتح.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 40 نقطة، خلف الأهلي الثالث بفارق 7 نقاط، فيما يحل الفتح تاسعا بـ31 نقطة، بجدول ترتيب المسابقة.

بنزيما كان يعاني من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 4 مباريات لفريقه بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود.

المصدر: كوورة



