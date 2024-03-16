بتوجيه من رئيس الوزراء.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العودة إلى الدراسة

2024-03-16 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرة العودة إلى الدراسة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال مصدر في لجنة الأمر الديواني المشكّلة لهذا الغرض بتوجيه من رئيس الوزراء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المرحلة الثانية من مبادرة العودة إلى الدراسة، انطلقت في جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) بفروعها في بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى والنجف الأشرف وذي قار والمثنى وميسان".وأضاف المصدر، أن "المرحلة الثانية تضمنت دورات تقوية مجانية للطلبة الخارجيين لتهيئتهم للامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية".وتتألف لجنة الأمر الديواني التي يرأسها مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، من وكيل وزير التربية، ومستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، وعميد كلية الآداب في جامعة الإمام جعفر الصادق (ع).