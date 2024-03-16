نفط ميسان يلتقي البحري في دوري الشباب

2024-03-16 12:24:03 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييلتقي فريق شباب نفط ميسان اليوم السبت مع ضيفه شباب البحري لحساب الجولة الرابعة من دوري الشباب للموسم الحالي (2023-2024).وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان خالد واهم لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"فريق شباب نفط ميسان أنهى تحضيراته لملاقاة شباب البحري اليوم على ملعب شهداء ميسان ويطمح لخطف نقاط المباراة الثلاث ومواصلة نتائجه الايجابية ".من جانبه أكد مدرب فريق شباب نفط ميسان ستار سحيت لـ (واع) على أن "صفوف فريقه مكتملة ولا يعاني من أي إصابات وكله عزم على تحقيق الفوز ويسعى الى احتلال الصدارة ".يشار الى أن فريق شباب نفط ميسان يمتلك (7) نقاط من ثلاث مباريات خاضها وحقق الفوز فيها على فريق نفط الوسط بنتيجة (2 – 1) ، وتعادل مع فريق الناصرية سلبياً، وحقق الفوز في مباراته الثالثة على فريق النجف (2 – 1).