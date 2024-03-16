منتخبنا الوطني يخوض أولى وحداته التدريبية مساء اليوم في البصرة

2024-03-16 12:24:03 - المصدر: واع

البصرة – واعيخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى وحداته التدريبية في الساعة الثامنة من مساء اليوم في ملعب المدينة الرياضية (C) في البصرة في إطار استعداداته لملاقاة منتخب الفلبين في التصفيات المزدوجة .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "إدارة المنتخب سمحت للإعلاميين بالحضور الى الوحدة التدريبية لمدة (15) دقيقة لإجراء مقابلاتهم أو تصوير جانب من التدريبات".وأضاف أن "الملعب المخصص للتدريب سيكون المكان الوحيد الذي يسمح به للحضور الإعلامي وإجراء التغطيات والحصول على المعلومة قبل المباراة وستمتنع عن إجراء أي مقابلة في مقر إقامة الوفد أو خارج ملعب التدريب".وأوضح أن "منتخبنا الوطني كان قد وصل مساء أمس الى مطار البصرة بأغلب نجومه وتوجه الى مقر إقامته في فندق غراند ميلينيوم ".يذكر أن هذا التجمع هو الأول لمنتخبنا الوطني منذ مشاركته الأخيرة في نهائيات أمم آسيا في قطر.