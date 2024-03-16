مسرور بارزاني: لن نسمح لأحد بتقويض إقليم كوردستان

2024-03-16 12:29:08 - المصدر: اخبار كردستان

في الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة، نشر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رسالة على صفحته في فيسبوك، أكد فيها على أن ذكرى شهداء حلبجة ستبقى حية في ذاكرة شعب كوردستان والإنسانية جمعاء.

وكتب بارزاني: "مجزرة حلبجة جرح غائر لا يندمل أبداً، وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار حيّة في ذاكرة وأذهان ووجدان شعب كوردستان والإنسانية جمعاء."

كما أكد بارزاني على أن العقلية التي تقف وراء الحملات الساعية لإبادة شعب كوردستان ومحو هويته لا تزال قائمةً وحاضرةً، وقال: "لا زالت هذه العقلية قائمةً وحاضرةً، ويجب علينا جميعاً التصدي لها، وعدم السماح لمن يريد استغلال ضحايا شعب كوردستان والتلاعب بهم، أو توفير بيئة مواتية للاستسلام، أو تقويض الكيان الدستوري لإقليم كوردستان."