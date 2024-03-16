2024-03-16 12:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم السبت (16 اذار 2024)، عن الإطاحة بـ17 متهما في 4 ممارسات امنية بالمحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيلات شرطة محافظة ديالى نفذت 4 ممارسات امنية في محيط المدن الرئيسية ومنها بعقوبة ضمن خطة رمضان الامنية وفق مبدأ الاسبقيات بالتنسيق مع الاستخبارات".

وأضاف الشمري، ان "الممارسات اثمرت عن اعتقال 17 متهما احدهم بتهمة المتاجرة بالمخدرات"، لافتا الى ان "جميع المعتقلين قيد الاحتجاز بانتظار استكمال التحقيقات معهم في التهم الواردة بحقهم".

وأشار الى ان "الممارسات اسلوب امني مهم من اجل تعقب المطلوبين وتعزيز الاستقرار ومنع اي خروقات".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت السبت (9 آذار 2024)، انطلاق عمليات "وعد الحق/3" بمحافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فجر اليوم انطلقت المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".

وأوضحت، أن "العملية انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها".