2024-03-16 12:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت (16 آذار 2024)، تراجعًا بمعدلات الخطف في البلاد، فيما اكدت أن النسبة تقلصت الى 90 بالمئة، بعد تفكيك شبكات وتوجيه ضربات موجعة لآخرى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الوزارة ماضية بإنهاء الجريمة المنظمة بكل ابعادها والسعي الى تحقيق مستوى اعلى للاستقرار والامان في جميع المدن العراقية من دون استثناء من خلال ضرب العصابات واعتقال المطلوبين واعتماد استراتيجيات داعمة للأمن والطمأنينة".

واضاف، أن" الوزارة نجحت من خلال استراتيجية شاملة من خفض معدلات الخطف في العراق بنسبة أكثر من 90% عبر ضرب الشبكات وتفكيك اغلبها مع النجاح في تعقب المتورطين بها واحالتهم للقضاء"، لافتا الى أن" بعض عمليات الخطف التي رصدت مؤخرا كيدية وغير دقيقة".

واشار الى أن" ملف انهاء عمليات الخطف يحقق نجاحًا في جميع المحافظات"، لافتا الى أن "العمليات تجري بدوافع مالية وليست إرهابية، والداخلية ماضية في انهاء هكذا عمليات من خلال فرق مختصة نجحت في حل الكثير من القضايا المعقدة".

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد أكدت أن عمليات الخطف في العراق هبطت بأدنى مستوياتها منذ سنوات.

وقال عضو اللجنة النائب وعد القدوفي تصريح صحافي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الخطف من الجرائم التي سجلت حضورا في المشهد الامني في اغلب المحافظات في السنوات الماضية وهي تجري بدوافع ارهابية واخرى ابتزازية، الا انها هبطت في أدنى مستوياتها بسبب الاستقرار الامني".

واضاف، ان "القوات الامنية نجحت في معالجة وكشف العديد من الجرائم واعتقال الجناة وتسليمهم للقضاء، كما ان اغلب العصابات التي تنتهج عمليات الخطف تم تفكيكها".

واشار الى ان "الوضع الامني مستقر في اغلب المحافظات والحياة استعادت وضعها الطبيعي"، مشيرا الى ان "تعاون المواطنين ارتفع بمعدلات عالية بسبب الثقة والايمان بقدرات الاجهزة الامنية".