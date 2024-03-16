شاخوان عبدالله يؤكد ضرورة التمسك بالهوية الوطنية وتطبيق الدستور

2024-03-16 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، على ضرورة التمسك بالهوية الوطنية وتطبيق الدستور، فيما أشار إلى أن انتفاضة شعب كردستان تعد حدثاً تاريخياً ومنعطفاً مهماً في العراق والمنطقة.وقال عبد الله، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر وبفخر واعتزاز كبير التضحيات الكبيرة للحركة التحررية للشعب الكردي في مقارعة النظام البائد وأزلامه من البعث الشوفيني، وبكل شجاعة في سبيل الخلاص من الظلم والاستبداد والحصول على حقوقه المشروعة".وأضاف: " انتفاضة شعب كردستان مع البيشمركة الأبطال والتي انطلقت بتاريخ 5 آذار عام 1991 في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، جسدت قمة التلاحم بين أبناء شعب كردستان، وحدثاً تاريخياً ومنعطفاً مهماً في العراق والمنطقة، وأثمرت بعد عام من الانتفاضة انتخاب برلمان كردستان ليمثل كل مكونات المجتمع الكردستاني ومن جميع الفعاليات السياسية والمدنية والثقافية".ودعا إلى "ضرورة التمسك بالهوية الوطنية وتطبيق الدستور والحفاظ على المكتسبات والتجربة الديمقراطية في إقليم كردستان، وترسيخ دعائم الحرية والتعايش السلمي بين المكونات".واختتم بالقول: "تحية إجلال لأرواح شهداء كردستان ولكل شهداء العراق الذين ضحوا من أجل الحرية والكرامة".