رئيس الوزراء: تستمر الجهود الحكومية في إنصاف أبناء شعبنا ممن تعرضوا للظلم

2024-03-16 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، استمرار الجهود الحكومية في إنصاف أبناء الشعب العراقي ممن تعرضوا للظلم، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم.وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى الـ36 لفاجعة حلبجة، نستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وهي تؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور، وجرائمه بحق أبناء شعبنا الكردي وباقي أطياف الشعب العراقي".وأكد أن "هذه المأساة ستبقى حاضرة في الوجدان، وتحثنا نحو بذل المزيد لتعزيز نظامنا الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "الجهود الحكومية تستمر في إنصاف أبناء شعبنا ممن تعرضوا للظلم، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم".وختم بالقول: "‏الرحمة والرفعة لشهداء حلبجة وكل شهداء العراق".